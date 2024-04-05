من هو خطيب الأنبياء يوم القيامة؟.. علي جمعة يجيب

وردت قصص الأنبياء داخل القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية، حيث اختارهم الله عز وجل للدعوة للتوحيد، وحملت 6 سور في القرآن أسماء الأنبياء، «يونس وهود ويوسف، وإبراهيم ونوح وسيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم»، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قصص الأنبياء، لأخذ الحكم والعبر منها والاقتداء بصفات الأنبياء عليهم السلام.

سيدنا شعيب خطيب الأنبياء يوم القيامة

ذكر الله في كتابه العزيز، قصة سيدنا شعيب عليه السلام 10 مرات داخل 7 سور و10 آيات، وهي: «الأعراف وهود والشعراء والعنكبوت و ق والحجر و ص»، إذ أرسله الله إلى أهل «مدين» ليدعوهم للتوحيد والعبودية الخالصة لله، وكانوا يعبدون شجرة الأيكة فسموا باسمها، «أصحاب الأيكة»، وجاء في كتاب الله العزيز اسم سيدنا شعيب في الآيات «(كَذَّبَ أَصْحَابُ الأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلا تَتَّقُونَ، إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ» سورة الشعرء الآية 177.

ووفقًا للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، خلال برنامج «مصر أرض الأنبياء»، كانت سورة سورة الأعراف الأكثر ذكرًا لقصة سيدنا شعيب وقومه، فف الآية 85 «وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ»، وفي 88 الآية قال الله تعالى: «الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَاشُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا»، وفي الآية 90 قال الله تعالى «وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُون»، والآية 92 قال الله تعالى «الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ».

لقبه رسول الله بخطيب الانبياء

سيدنا شعيب عليه السلام هو خطيب الأنبياء وجاء ترتيبه بعد سيدنا موسى عليه السلام، وكلما كان يذكر شعيب عليه السلام، يقول الرسول محمد صلى الله عليه قال: «ذلك خطيب الأنبياء يوم القيامة»، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد ميز نبي الله شعيب بطلاقة في اللسان وحسن الكلام، والقدرة على الإقناع، كل هذه الصفات التي تمتع بها دفعت نبي الله محمد أن ينعته بهذا اللقب، وفقًا للدكتور علي جمعة.