ترتيب زوجات الرسول محمد وأبنائه وأحفاده.. كم عددهم؟

اختص الله عز وجل كل نبي من الأنبياء بقصة ورسالة مختلفة، تُلهم البشر حول العالم، وللسيرة النبوية جوانب عدة ومعلومات كثيرة، وجاء سيدنا محمد الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم برسالة لتشمل على كل ما اتفق عليه جميع الأنبياء السابقين من هدى ونور وتعاليم القيم الصالحة للبشر، والصراط المستقيم كان ولا يزال موجودا، وذكر الله في قرآنه الكريم «اِهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْـمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْن».

ونستعرض خلال التقرير التالي من هن زوجات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأبنائه وأحفاده، إذ تزوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم بـ11 سيدة وأطلق عليهن أمهات المؤمنين، تكريمًا لشأنهن ولإعلاء قدرهن وشرفهن الله عز وجل في قوله تعالي في سورة الأحزاب الآية 6: «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ»، وله 7 من الأبناء 3 ذكور و4 إناث، و8 أحفاد، وفقًا لدار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي.

أسماء زوجات الرسول حسب ترتيب زواج الرسول منهن

1- السيدة خديجة بن خويلد.

2- السيدة سودة بنت زمعة.

3- السيدة عائشة بنت أبي بكر.

4- السيدة حفصة بنت عمر.

5- السيدة زينب بنت خزيمة.

6- السيدة أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية.

7- السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان.

8- السيدة جويرية بنت الحارث أطلق عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جويرية، التي كان اسمها برة.

9- السيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية.

10- السيدة صفية بنت حيي بن أخطب.

11- السيدة زينب بنت جحش.

أسماء وعدد أبناء الرسول.. 3 أبناء ذكور و 4 إناث

1- القاسم.. الذي كان الرسول يكنى به، وقد عاش أيامًا قليلة ثم توفاه الله.

2- عبد الله.. الذي ولدته أمنا خديجة بنت خويلد بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقبه «الطيب والطاهر».

3- إبراهيم ولد في المدينة المنورة بعد الهجرة النبوية، وعاش عامين إلا شهرين.

بنات الرسول صلى الله عليه وسلم

1- السيدة زينب وهي أكبر بنات الرسول.

2- السيدة رقية والتي تزوجت من عثمان بن عفان رضي الله عنه.

3- السيدة أم كلثوم التي تزوجت بـ عثمان بن عفان بعد وفاة السيدة رقية، هذا وسمي عثمان بن عفان لهذا السبب بذي النورين.

4- السيدة فاطمة تزوجت بـ علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

عدد أحفاد الرسول 8

- علي وأمامة ووالدهم أبو العاص وقد مات «علي» وهو صغير وبقيت أمامة، وهم أحفاد الرسول من ابنته السيدة زينب رضي الله عنها.

- «الحسن والحسين ومحسن وزينب وأم كلثوم»، وهم أحفاد الرسول من ابنته السيدة فاطمة.

- عبد الله الذي توفي في عمر 6 سنوات وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يكنى به، حفيد الرسول من ابنته السيدة رقية.