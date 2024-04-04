«القاهرة الإخبارية»: الجيش الإسرائيلي يستدعي قوات الاحتياط تحسبا ليوم القدس

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن الأوضاع تتصاعد في الداخل الإسرائيلي، وهناك استدعاءات لقوات الاحتياط خشية من «يوم القدس».

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن 30% في إسرائيل يريدون من بنيامين نتنياهو الاستمرار في إدارة الحكم والحكومة، إذ تحولت التظاهرات التي تطالب بالإفراج عن المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية إلى حركة احتجاجات منظمة، تستمر حتى الأسبوع المقبل.

وتابعت أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن 400 خيمة وضعت أمام الكنيسيت، وكان هناك تحركا من قبل المتظاهرين وعائلات المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية بأنهم ذهبوا أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة، وأمام ديوان رئاسة الوزراء.