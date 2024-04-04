ابن نتنياهو يشعل مٌوجة غضب في تل أبيب.. لن تصدق ما فعله

تسبب يائير نتنياهو ابن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في غضب وغليان داخل الاحتلال، حيث وصف عبر حسابه على قناة تليجرام المتظاهرين من أهالي المحتجزين في قطاع غزة بأنهم النازيون، مما تسبب في أزمة في الشارع الإسرائيلي الذي يغلى بسبب عدم التوصل لاتفاق هدنة، وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ابن نتنياهو يثير غضب الإسرائيليين

وكتب يائير نتنياهو على حسابه في تليجرام: «أن مسيرات المشاعل العنيقة كانت صفة مٌميزة للنازيين بالمناسبة» وهي إشارة إلى المتظاهرين الذين حملوا المشاعل خلال الاحتجاجات التي حدثت بمدينة القدس الليلة الماضية، وفق ما نشرت صحيفة معاريف العبرية.

وكان المتظاهرون من أهالي المٌحتجزين في قطاع غزة، هددوا بإشعال إسرائيل، إذا لم يتم التوصل إلى صفقة لتبادل المٌحتجزين خلال الأيام المقبلة، وقاموا بمحاصرة الكنيست ومنزل نتنياهو في حيفا، وهددوا بالاعتصام أمام وإذا لم يتم تنفيذ مطالبهم سيقومون بحرق المنزل.

ليست المرة الأولي لابن نتنياهو

ويبدو أن الأزمات التي يتسبب فيها يائير لوالده لا تنتهي، فمع بداية العدوان على غزة تعرض نتنياهو لانتقادات مٌوسعة من المواطنين، حيث إنه في الوقت الذي يخدم أبناءهم في الجيش، فإن ابن رئيس الحكومة كان يستمتع بإجازة في مدينة ميامي في الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن في شهر يناير الماضي، بعد أن صدر قرار المحكمة العليا بتأجيل العمل بـ قانون القومية، نشر استطلاعا لمتابعيه على تليجرام، وكتب فيه «أي هيئة قانونية سوف تفاجئك أكثر عندما تصدر قرارًا آخر ضد ديمقراطية الشعب اليهودي؟»، وجاء في التعليقات المقدمة في المنشور: محكمة العدل الدولية في لاهاي أم المحكمة العليا لدولة إسرائيل؟ وهو ما تسبب في أزمة أخرى.

وفي سبتمبر الماضي، شبّه يائير نتنياهو متظاهري يوم الغفران في تل أبيب بـ«المٌعادين للسامية في أوروبا الذين سيلقون اللوم على اليهود بعد ارتكاب المذابح ضدهم».