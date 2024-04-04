تفاصيل المساعدات المصرية للفلسطينيين منذ 7 أكتوبر حتى أمس

قدّمت الدولة المصرية مساعدات كبيرة إلى قطاع غزة، لدعم الفلسطينيين في محنتهم بسبب العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف القطاع منذ 7 أكتوبر حتى اليوم.

كما استقبلت مصر أعدادا كبيرة من المصابين لعلاجهم في المستشفيات المصرية، فضلا عن استقبال مزدوجي الجنسية لإعادتهم إلى بلادهم.

وترصد السطور التالية، تفاصيل المساعدات التي قدّمتها مصر إلى غزة، كما يلي.

1- الأدوية والمستلزمات الطبية 10.868 ألف طن.

2- الوقود 10 آلاف و235 طنا.

3- المواد الغذائية 129 ألفا و329 طنًا.

4- المياه 26 ألفًا و364 طنًا.

5- مواد إغاثة 43073 ألف طن.

المصابون والأفراد الذين تم استقبالهم في مصر من بداية الأحداث

1- نحو 3706 مصابين.

2- نحو 6071 أفراد مرافقين وحالات إنسانية.

3- نحو 64 ألفا و607 من مزدوجي الجنسية.

4- نحو 6231 مصريا

كما استقبلت 582 رحلة جوية بمساعدات من دول العالم، و87% من إجمالي المساعدات المشار إليها مصرية سواء دولة أو مؤسسات مجتمع مدني.