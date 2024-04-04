خبير سياسات دولية: إسرائيل متخبطة وتستهدف مقدمي المساعدات إلى غزة

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إنّ اجتماع الجامعة العربية جاء بناءً على طلب من فلسطين باعتبار الجامعة منظمة إقليمية ترتبط مع الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، مشددًا على أنّ ذلك الطلب يعد اعتراف المشهدين الإقليمي والدولي بأنّ إسرائيل دولة مارقة بسبب حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف سنجر، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ إقدام إسرائيل على قتل 7 من موظفي جمعية خيرية أنشئت عام 2010 لتقدم مساعدات غذائية لمناطق النزاع في العالم، من أوكرانيا إلى هاييتي وآخرها في غزة يؤكد أن هناك تخبط بدولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنّ رئيس الوزراء الأسترالي والهولندي والولايات المتحدة وبريطانيا أدانوا الحادث بسبب قتل إسرائيل للموظفين السبعة الذين يحملون جنسية هذه الدول.

وتابع بأنّ ما حدث من استهداف النساء والأطفال والموظفين الدوليين والمتبرعين ومن يقومون بأعمال خيرية من دول العالم جريمة إبادة جماعية نص عليها القانون الدولي بشكل واضح، مؤكدا أنّ الولايات المتحدة أمام مسؤولية كبيرة أمام العالم وإدارة بايدن تفقد سمعتها أمام الجميع.