رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع كتب: أسماء زايد 03:09 م | الخميس 04 أبريل 2024 رئيس الوزراء ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رئيس الوزراء يهنئ نظيره الفلسطيني بتشكيل الحكومة الجديدة رئيس الوزراء: الصناعة على رأس أولويات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والإسكان رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات التوسع في شبكة الألياف الضوئية رئيس الوزراء الأسعار أسعار السلع بقلم أسماء زايد