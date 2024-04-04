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دراما المتحدة

رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع

كتب:

أسماء زايد
03:09 م | الخميس 04 أبريل 2024
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع.

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