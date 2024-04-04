«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا حول المساعدات المصرية لدعم قطاع غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تليفزيونيًا حول حجم وكمية المساعدات المصرية التي جرى إرسالها إلى غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر.

المساعدات المصرية لقطاع غزة منذ بدء العدوان

وترصد السطور التالية، تفاصيل المساعدات التي قدّمتها مصر إلى غزة، كما يلي:

10.868 ألف طن من الأدوية والمستلزمات الطبية.

10 آلاف و235 طنا من الوقود.

129 ألفا و329 طنًا من المواد الغذائية.

26 ألفًا و364 طنًا من المياه.

43073 ألف طن من المواد الإغاثة.

123 سيارة إسعاف.

استقبال مصر للمصابين من قطاع غزة

واستقبلت مصر عددا ضخما من المصابين ومزدوجي الجنسية ومرافقين وحالات إنسانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونستعرضهم كالتالي:

نحو 3706 من المصابين بقطاع غزة.

نحو 6071 من المرافقين والحالات الإنسانية.

نحو 6231 مصريا.

كما استقبلت 582 رحلة جوية بمساعدات من دول العالم، و87% من إجمالي المساعدات المشار إليها مصرية سواء من الحكومة أو مؤسسات المجتمع المدني.