«القاهرة الإخبارية»: عائلات غزة تحمّل حماس مسؤولية الكارثة الإنسانية بالقطاع

رصدت قناة «القاهرة الإخبارية»، لقطات تُوضح اعتداءات العدوان الإسرائيلي على مدنيين في قطاع غزة.

الكارثة الإنسانية في قطاع غزة

وفي هذا السياق، قالت الإعلامية دينا زهرة، إنّ عائلات وعشائر غزة حمّلت حركة حماس مسؤولية الكارثة الإنسانية في قطاع غزة،رافضة في الوقت ذاته التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، كما أنّها دعت أهل غزة، للوحدة والتمسك بأراضيه.

حماس تتحمل مسؤولية العدوان الإسرائيلي

وأضافت الإعلامية، خلال نشرة الأخبار المُذاعة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ عائلات وعشائر غزة أكّدت في بيان لها، أنَّ حركة حماس تتحمل مسؤولية العدوان الإسرائيلي، وغيابها عن المشهد في القطاع.

كما شدد البيان على أنَّ منظمة التحرير الفلسطيني، هي المُمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مطالبة حماس بالتوقف عن حملات التخوين والتشويه.