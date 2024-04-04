لأول مرة منذ 12 عاما.. تصدير شحنة من إنتاج شركة مصر للحرير الصناعي بكفر الدوار

نجحت شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بمدينة كفر الدوار في تصدير أول شحنة من إنتاجها للمرة الأولى منذ نحو 12 عامًا، وهى السنوات التي توقفت فيها الشركة عن العمل حتى شهر يناير الماضي، والذي شهد تفقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام لمصانع الحرير البوليستر واتخاذ قرار إعادة إحياء الشركة وتشغيل مصانعها، وتوفير ما يلزم لسرعة التنفيذ في ظل الأهمية الاستراتيجية للمنتجات خاصة لصناعة الغزل والنسيج في القطاعين الخاص والأعمال العام.

يأتي ذلك في إطار التوجه بدعم الصناعة وتوطينها وزيادة الصادرات وخفض الواردات والاعتماد على المنتج المحلي، وتبني خطة شاملة للتحديث والتطوير وإعادة إحياء الصناعات الاستراتيجية والمصانع التي ليس لها بديل محليا، وكذلك التشغيل وزيادة الإنتاج وإدخال صناعات جديدة.

شحن أول شحنة تصدير 5 كونتينر إلى دولة تركيا

وبحسب بيان، جرى شحن أول شحنة تصدير 5 «كونتينر» إلى دولة تركيا، وجار تجهيز شحنات تصدير أخرى تبلغ 14 «كونتينر» إلى أوروبا وتركيا خلال شهر أبريل، على أن يرتفع معدل التصدير للخارج خلال الشهر المقبل بنسبة 150% بعوائد دولارية تصل إلى 1.25 مليون دولار شهريا، بالإضافة إلى المبيعات المحلية لتوفير متطلبات الصناعة للقطاع الخاص والتي كان يتم استيرادها من الخارج، وبلغت المبيعات 30 مليون جنيه شهريا.

قال الدكتور محمود عصمت، إن خطة التطوير والتحديث التي تعمل الشركات التابعة في إطارها تشمل إعادة تشغيل المصانع وإحياء الشركات المتوقفة خاصة تلك التي ليس لمنتجاتها مثيل في السوق المحلية في إطار السياسة العامة بدعم الإنتاج المحلي وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، موضحا أهمية التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات والقطاعات والاستفادة من مقومات النجاح والاستمرار التي يمتلكها، وأن هناك تعاونا وتنسيقا فيما يخص منتجات شركة الحرير الصناعي والتي كان يتم استيرادها من الخارج.

وتابع، أن خط الإنتاج الثاني للفيبربوليستر من المقرر أن يتم تشغيله خلال الشهرين المقبلين لتصل الطاقة الإنتاجية إلى 40000 طن سنويا، بالإضافة إلى العمل على تجهيز مصنع الخيوط حيث تم الانتهاء من تشغيل عدد 3 ماكينات من أصل 8 للخيوط الرفيعة ذات قوة الشد الفائقة والتي كان يتم استيرادها من الخارج بمبالغ تتجاوز700 ألف دولار سنويا.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت قاما بجولة تفقدية في شركة الحرير الصناعي الشهر الماضي، شهدا خلالها تشغيل أولى خطوط الإنتاج وتم استعراض مقومات نجاح إعادة تشغيل الشركة والتوسع فى إنشاء خطوط الإنتاج الخاصة بمنتجات الشركة.