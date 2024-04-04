إغلاق سفارات وبعثات إسرائيلية في عدد من دول العالم.. «خوف ورعب»

قررت الشعبة الأمنية في وزارة الخارجية بدولة الاحتلال، بالتنسيق مع الشاباك، إغلاق مؤقت لعدد من البعثات الإسرائيلية حول العالم، وذلك بسبب التنبيهات الأمنية، والخوف من هجمات انتقامية من إيران، وصدرت تعليمات للمبعوثين بعدم الذهاب إلى البعثات وبقيت مغلقة، وذلك على خلفية اغتيال كبار المسؤولين الإيرانيين في دمشق.

الخارجية الإسرائيلية تخلي سبع سفارات في دول مسلمة

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية فإن مستوى التأهب في السفارات الإسرائيلية في الخارج كان مرتفعًا بالفعل في أعقاب الحرب، وأخلت وزارة الخارجية الإسرائيلية سبع سفارات في دول مسلمة.

وتسبب اغتيال منسوب لإسرائيل في أحد الدول في إعلان حالة التأهب القصوى في جميع سفارات العالم، حيث يشعر الدبلوماسيون الإسرائيليون في الخارج الآن بقلق بالغ ويخشون أن يصبحوا هدفاً للانتقام من النظام الإيراني.

وقال مبعوثون إسرائيليون في الخارج: «علينا أن نتذكر أن أطفالنا يذهبون إلى المدارس الدولية جنبًا إلى جنب مع الأطفال الذين يكون آباؤهم من دول إسلامية وهو الأمر الذي يضيف طبقة أخرى من التعقيد».

توجيهات صارمة للموظفين والعمال

وصدرت تعليمات توجيهية صارمة للغاية لدرجة أنه تم منع العمال من مغادرة المنزل حتى إلى صالة الألعاب الرياضية في المبنى أو إلى متجر قريب، وقال مسؤولون في وزارة الخارجية: «اضطررنا أكثر من مرة إلى إخراج بعض الدبلوماسيين من البلاد بسبب التحذيرات والمخاطر».

في بعض البلدان، صدرت تعليمات بعدم الذهاب إلى الأماكن المرتبطة بإسرائيل أو الإسرائيليين، وصدرت تعليمات للدبلوماسيين بزيادة اليقظة وكذلك كسرالروتين وتغيير المسارات وتغيير حركة المرور.