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دراما المتحدة

حركة فتح: مصر أدخلت المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر كل السبل

كتب:

منة شبانة
10:39 م | الخميس 04 أبريل 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكد عبدالفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح لقناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، أن موقف مصر بقيادة الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية، ثابت، لافتا إلى أن مصر حشدت موقفا سياسيا قويا بالتعاون مع فلسطين، لتسوية القضية الفلسطينية، وحل الأزمة في قطاع غزة.

وأضاف أن مصر أدخلت المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر كل السبل، مواصلا: «نثمن الوقفة المصرية ضد التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة».

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بقلم منة شبانة