اقرأ بعدد «الوطن» غدا.. مصر تتصدى لمخططات إسرائيل في غزة: لا للتهجير القسري

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الجمعة، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى:

مصر تتصدى لمخططات إسرائيل فى غزة: لا للتهجير القسرى.. لا لاجتياح رفح الفلسطينية

اتصالات مكثفة لوقف إطلاق النار فى القطاع.. وإنفاذ المساعدات الإنسانية للأهالى.. و«شكرى»: التزامنا راسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الشقيق

«مدبولى» يتابع إجراءات تنفيذ توصيات الحوار الوطنى و«التعليم»: استحداث مادة «الوعى» لطلاب الثانوية

«الأعلى للجامعات» يبحث إنشاء منصة موحدة لـ«التعليم المدمج» وتغيير اسمه لـ«المستمر»

الصفحة الثانية:

«مدبولي» يتابع تنفيذ توصيات الحوار الوطني للتعليم قبل الجامعي

المالية: 29 أبريل آخر موعد للإستفادة من مبادرة إستيراد سيارات المصريين بالخارج .. وتسجيل الطلبات إلكترونيًا

التضامن: حماية حقوق «ذوى الهمم» على رأس اهتمامات الدولة

الصفحة الثالثة:

مصر تكثف إتصالاتها لوقف إطلاق النار فى «غزة» وإنفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين .. وتجدد رفضها التهجير القسري إو إجتياح رفح الفلسطينية بريًا

«معبر رفح» شريان مصري لدعم وإغاثة الأشقاء فى «غزة» رغم التعنت الإسرائيلي

فى يوم الطفل الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يقتل 4 أطفال كل ساعة بـ «غزة»

الصفحة الرابعة والخامسة:

ضيوف قناة الناس وعلماء دين يكتبون لـ «الوطن»

الصفحة السادسة:

جمال الغندور: صمت يومين بسحور واحد بسبب نصف نهائي كأس أفريقيا

الصفحة السابعة:

نيقولا معوض: «الحشاشين» يحاكي السينما العالمية وأعشق عمر الخيام لعقله وحكمته

ياسمين العبد: «المتحدة» كسبت رهان الشباب بـ «مسار إجباري»

الصفحة الأخيرة:

«سر التحويجة» مطحنة بن من 100 سنة: «إحنا ملوك المزاج»

«قرية رمضانية» لبنان يتجاوز المشكلات بالزينة والتجمعات العائلة على الإفطار