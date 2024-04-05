«القاهرة الإخبارية»: إدارة بايدن تتمسك بسياستها الداعمة لإسرائيل

أكد تقرير متلفز أعدته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ الإدارة الأمريكية رغم ادعاءاتها وزعمها رفض الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، إلا أنها تواصل دعم دولة الاحتلال.

إدارة بايدن تتمسك بسياستها تجاه إسرائيل

وتابع تقرير القناة، أنَّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتمسك بسياستها تجاه إسرائيل رغم الادعاءات المتكررة برفض انتهاكات الاحتلال في غزة، والتي أسفرت مؤخراً عن مقتل 7 من عمال الإغاثة بمنظمة المطبخ المركزي العالمي.

انحياز واشنطن لتل أبيب

واستشهد التقرير بتقرير أعدته صحيفة «بوليتيكال» الأمريكية، والتي ورد فيها أنَّ الجريمة الإنسانية التي أغضبت وأحزنت فؤاد الرئيس بايدن لم تدفعه لإصدار قرار صارم ضد تل أبيب، بل أوضحت بيانات البيت الأبيض انحياز واشنطن للرواية الإسرائيلية بأنَّ هذه الغارة لم تكن متعمدة.

وبحسب ما نشرته الصحيفة، فإنَّ السماح بدخول المساعدات وطلب محاسبة المراقبين، والذي قد ينتهي به الحال إلى بيانات تصدرها الخارجية الأمريكية عن محاسبة المراقبين، يعد أقصى ما سيذهب إليه بايدن والبيت الأبيض في الوقت الراهن.