واشنطن تهدد إسرائيل: «الدعم الشامل سيتغير إن لم تستمعوا لمطالبنا»

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس، إن دعم واشنطن الشامل لإسرائيل سيتغير إذا لم تبدأ إسرائيل في الاستماع إلى المطالب الأمريكية بشأن حماية المدنيين في غزة والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» فإن كبير الدبلوماسيين الأمريكيين تحدث للصحفيين عقب اتصال الرئيس بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

إدارة بايدن تنقل آلاف الأطنان من القنابل لإسرائيل

يأتي ذلك في الوقت الذي واصلت فيه إدارة بايدن الموافقة على نقل آلاف القنابل إلى إسرائيل على الرغم من الدعوات لفرض شروط على المساعدات في أعقاب الغارة الجوية الإسرائيلية التي أودت بحياة سبعة من عمال الإغاثة في جمعية المطبخ المركزي العالمي الخيرية.

وفي سياق متصل قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي بعد المحادثة إن الأمريكيين مهتمون برؤية تغيير في السياسة في إسرائيل.

أمريكا تتوقع زيادة كبيرة في وصول المساعدات الإنسانية لغزة

وأضاف كيربي: «نتوقع أن نشهد زيادة كبيرة في وصول المساعدات الإنسانية، وفتح المزيد من المعابر، وانخفاض العنف ضد المدنيين وعمال الإغاثة، ونريد أن نرى أن الإسرائيليين مستعدون لاتخاذ خطوات عملية على الفور، ونتوقع خطوات ملموسة لتخفيف الوضع الإنساني في غزة، وهذا ليس مجرد إعلان عن خطوات وتغييرات في السياسة، بل تنفيذ، وسوف نفحص ونراقب عن كثب كيفية تنفيذ التزاماتهم، وإذا لم يكن هناك تغيير في سياستهم، ومن ثم سيكون هناك تغيير من جانبنا.