«الصحة» تعلن موعد غلق التسجيل في حركة تكليف كليات التمريض 2024

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في إدارة التكليف، فتح التسجيل في حركة تكليف كليات التمريض 2024، موضحة عبر موقعها الإلكتروني كيفية التسجيل في حركة تكليف كليات التمريض 2024 والتي جاءت باتباع مجموعة من التعليمات وإدخال بيانات، منوه أنه يجب أن يتم إدخال البيانات بشكل صحيح لعدم وقوع أى خطأ .

البيانات المطلوبة للتسجيل في حركة تكليف كليات التمريض 2024

وجاءت البيانات المطلوبة للتسجيل في حركة تكليف كليات التمريض 2024 على النحو التالي:

- الجامعة

- الاسم كاملا

- المجموع التراكمي

- رقم الخريج ولا بد من الاحتفاظ به لاستخدامه

- الحالة الاجتماعية

- تاريخ الميلاد والمحافظة

- والرقم القومي المكون من 14 رقما

- يمكن الدخول من خلال هذا الرابط للتسجيل

موعد غلق التسجيل في حركة تكليف كليات التمريض 2024

وأعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في إدارة التكليفـ أنه سيتم غلق التسجيل 11 من الشهر الجاري، لافتة الى أنه سيتم فتح الباب مرة أخرى لمن لم يتمكن من التسجيل في فترة تسجيل الرغبات.