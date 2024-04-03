«الصحة» تشارك في اليوم العالمي للتوعية باضطراب التوحد بـ«الإضاءة الزرقاء»

شاركت وزارة الصحة والسكانفي اليوم العالمي للتوعية باضطراب التوحد، من خلال عدة فعاليات بالمتحف المصرى الكبير، إضافة إلى عدة فعاليات نظمتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بجميع المستشفيات والمراكز التابعة لها علي مستوى محافظات الجمهورية تحت شعار «مالناش حدود».

جاء ذلك بحضورالدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالشراكة مع الجمعية المصرية للتوحد والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنّ فعاليات الاحتفال بدأت منذ الأول من أبريل، وتستمر على مدار الشهر، بإضاءة 21 مستشفى ومركزا للصحة النفسية في 15 محافظة باللون الأزرق، إضافة إلى العمل على رفع وعي الجمهور بمرض التوحد والخدمات المقدمة لمرضى طيف التوحد.

الصحة: سنتوسع في إنشاء مراكز التميز لعلاج طيف التوحد

وأوضح أنّ الوزارة تسعى إلى التوسع في إنشاء مراكز التميز لعلاج طيف التوحد، ضمن خطتها، إضافة إلى 4 مراكز بمستشفيات «العباسية، أسيوط، المعمورة، سوهاج».

من جانبها، أكدت الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، سعي الأمانة لزيادة الخدمات التخصصية في العيادات ومراكز الرعاية النهارية المتخصصة، حيث استقبلت وحدات الأمانة العامة خلال عام 2024 أكثر من 4500 زيارة من مرضى اضطراب طيف التوحد، الذين يتلقون العلاج في مستشفيات ومراكز الرعاية النهارية التابعة للأمانة.

وأشارت «منن» إلى تطوير المنصة الوطنية للصحة النفسية، بإضافة أيقونة «اطمن على ابنك» حيث يتمكن من خلالها أولياء الأمور من إجراء استبيانات لمتابعة النمو النفسي والاجتماعي للطفل، حيث جرى توفيراستبيان للمسح المبكر لاضطراب طيف التوحد في الفئة العمرية من 16 إلى 30 شهرت إلكترونيا، ما يساعد على الكشف المبكر عن المرض، بهدف تحسين الحالة ودمجها في المجتمع.

ونوهت «منن» بأنّ برنامج الرعاية الصحية الأولية لطيف التوحد، يستهدف هذا العام زيادة الوعي لمقدمي الخدمة من خلال الدورات التدريبية للأطباء مقدمي الخدمة في مراكز الرعاية الأولية على تطبيق استبيان المسح الأولي لاضطراب طيف التوحد على وقع المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية.

وقالت الدكتورة داليا سليمان، رئيسة الجمعية المصرية للتوحد خلال الاحتفال، إنّه تم عرض المشغولات اليدوية وعروض الجرافيكس التى تدرب عليها ذوي التوحد من أجل صقل مهاراتهم، حيث نهدف إلى تأهيل الشباب من ذوي التوحد، وإتاحة الفرص للانضمامهم لسوق العمل بما يتناسب مع كفاءتهم المهنية، إضافة لعرض نماذج لقصص نجاح الشباب من ذوى التوحد، وتقييم أصحاب الشركات والمصانع لكفاءة هؤلاء الشباب، وقدرتهم على إتمام العمل بشكل احترافي.