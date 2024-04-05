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دراما المتحدة

جيش الاحتلال الإسرائيلي: سنقيل قائدين عسكريين بسبب مقتل موظفي الإغاثة

كتب:

شريف سليمان
01:38 م | الجمعة 05 أبريل 2024
المطبخ المركزي العالمي

المطبخ المركزي العالمي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، التحقيق في مقتل موظفي الإغاثة خلص إلى حدوث خطأ في تحديد الهوية وأخطاء في اتخاذ القرار وهجوما يخالف الإجراءات القياسية للعمليات، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية، موضحًا أنّه ستتم إقالة قائدة كتيبة الدعم الناري ورئيس أركان الكتيبة برتبة كولونيل.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيتم توبيخ ضباط كبار من بينهم قائد القيادة الجنوبية، مشيرًا إلى أن قائدا افترض خطأ أن مسلحين من حماس كانوا في مركبات المطبخ المركزي العالمي التي استهدفتها الغارة الجوية. 

 

 

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بقلم شريف سليمان