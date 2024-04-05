بلينكن: نتطلع لمحاسبة إسرائيل بشأن الغارة على قافلة المطبخ المركزي العالمي

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تطلع بلاده إلى تحقيق المحاسبة بشأن الغارة الإسرائيلية على قافلة الإغاثة التابعة للمطبخ المركزي العالمي، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابع «بلينكن»: «سنتابع عدد شاحنات المساعدات التي ستدخل إلى قطاع غزة بعد قرار إسرائيل».

أشار إلى ترحيب الولايات المتحدة بالخطوات التي أعلنتها إسرائيل بخصوص المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.