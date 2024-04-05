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بولندا تطالب إسرائيل بإجراء تحقيق جنائي في مقتل عمال الإغاثة بغزة

كتب:

شريف سليمان
01:43 م | الجمعة 05 أبريل 2024
المطبخ العالمي

المطبخ العالمي

طالبت بولندا، إسرائيل بإجراء تحقيق جنائي في مقتل عمال الإغاثة التابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي بغزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن التحقيق في مقتل موظفي الإغاثة خلص إلى حدوث خطأ في تحديد الهوية وأخطاء في اتخاذ القرار وهجوما يخالف الإجراءات القياسية للعمليات.

وأكد جيش الاحتلال أنّه ستتم إقالة قائدة كتيبة الدعم الناري ورئيس أركان الكتيبة برتبة كولونيل، مشيرًا إلى أنه سيتم توبيخ ضباط كبار من بينهم قائد القيادة الجنوبية. 

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بقلم شريف سليمان