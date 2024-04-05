تعرف على رسوم التصالح في مخالفات البناء.. تُسدد مع تقديم الطلبات

تبدأ الجهات المختصة بالوحدات المحلية تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء الشهر المقبل، إذ يقوم صاحب طلب التصالح بسداد رسم فحص طلب التصالح طبقا لفئات ومساحات المخالفة بالمدن والمناطق الصناعية.

وتشمل الرسوم، المخالفة حتى مساحة 250 مترا مربعا يكون الرسم 500 جنيه للمدن و125 جنيها للقرى والتوابع، والمساحات أكثر من 250 حتى 500 متر مربع يكون رسم الفحص 1000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية، والقرى 250 جنيها، والمساحات من 500 إلى 1000 متر مربع يكون الرسم 2000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية والقرى 1000 جنيه، والمساحات من 1000 حتى 2000 متر مربع يكون الرسوم 3000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية و2000 جنيه للقرى.

رسوم الفحص

ومن رسوم الفحص للمساحات أكثر من 2000 حتى 4 آلاف متر مربع يكون الرسم 4 آلاف جنيه للمدن والمناطق الصناعية و3500 جنيه للقرى، والمساحات أكثر من 4 آلاف متر مربع يكون الرسم 5 آلاف جنيه للمدن والمناطق الصناعية ،أما القرى 5 آلاف جنيه.

وفيما يتعلق بسداد جدية التصالح وتقنين الأوضاع يتم سداد 25% من مقابل التصالح في مخالفات البناء طبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح وبحد أقصى المبالغ التالية وهي:

الحد الأقصى لرسوم جدية التصالح

- مخالفات الرسومات المعمارية والإنشائية يكون الحد الأقصى لرسم جدية التصالح 20 ألف للمدن والمناطق الصناعية، والقرى 5 آلاف جنيه.

- مخالفات تغيير الاستخدام يكون رسم جدية التصالح 120 ألف للمناطق الصناعية والمدن، و30 ألف جنيه للقرى.

- مخالفات الأسوار يكون جدية التصالح 20 ألف للمدن والمناطق الصناعية، والقرى 5 آلاف جنيه.

- مخالفات الردود يكون رسم جدية التصالح 40 ألف للمدن والمناطق الصناعية، و10 آلاف للقرى.

- الزيادة في مسطح غرف السطح يكون جدية التصالح 50 ألفا للمدن والمناطق الصناعية و12 ألفا للقرى.

- مخالفات بناء السطح بالكامل يكون رسم جدية التصالح 80 ألفا بالمدن والمناطق الصناعية، و20 ألفا للقرى.

- بناء مبان أومنشآت أو إقامة أعمال مخالفة في عواصم المحافظات والمدن الجديدة يكون رسم الجدية 250 ألفا، والمدن 160 ألفا، والقرى 40 ألف جنيه.

وفيما يتعلق بأسعار متر التصالح، حدّد القانون قيمة أسعار متر التصالح وهي تتراوح من 50 إلى 2500 جنيه للمتر تحددها لجنة مختصة بالمحافظة حسب كل منطقة والخدمات المقدمة ويتم الاسترشاد بأسعار التصالح السابقة.