«التنمية المحلية» خلال أسبوع.. صدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 30 مارس الماضي حتى 5 أبريل الجاري.

السبت 30 مارس

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية وجمعية رسالة لتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا، دعم وتمكين الأشخاص من ذوي الهمم والمرأة المعيلة بالمحافظات.

الأحد 31 مارس

تلقى وزير التنمية المحلية تقريرًا عن الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية الخاصة بالمشروع القومي لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية، حيث من المخطط تطوير 464 مجزرا ونقطة ذبيح خلال برنامج زمني متكامل، وتشمل المرحلة الأولى منه تطوير 150 مجزرا بتمويل من الوزارة وذلك على 3 مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى 43 مجزراً والثانية 55 مجزراً، وجار البدء في تنفيذ 11 مجزرا منها، حيث تم تخصيص اعتماد لها قدره 330 مليون جنيه ضمن العام المالي الحالي، والثالثة 44 مجزراً، حيث تم الانتهاء من تطوير وتسليم 11 مجزراً حتى مارس 2024 ضمن المرحلة الأولى العاجلة لـ6 محافظات بتكلفة إجمالية حوالي 313 مليون جنيه، حيث تم إنهاء الأعمال الاعتيادية بها، وتسليم المعدات الخاصة للمجازر بنسبة 100%.

الاثنين 1 أبريل

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرا حول جهود مبادرة «صوتك مسموع» الخاصة بالوزارة للتواصل مع المواطنين واستقبال الشكاوى وفحصها والعمل على حلها، بالتعاون مع المحافظات المصرية منذ انطلاقها وحتى شهر مارس 2024، مؤكدًا تلقي المبادرة منذ انطلاقها وحتى الآن 793,166 ألف رسالة، منها 128 ألف شكوى وحل 98% منها.

الأربعاء 3 أبريل

شارك وزير التنمية المحلية في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم 284 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي وافق خلال الاجتماع على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

الخميس 4 أبريل

بعث وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة القدر.

الجمعة 5 أبريل

بحث وزراء التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربي، المستجدات المتعلقة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بعدد من المحافظات والموقف التنفيذي لمشروع إنشاء خط إنتاج لتدوير المخلفات بمدينة شبرامنت والموقف التنفيذي لمشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة.