حكاية شورت بـ6 ملايين دولار.. ارتداه صاحبه عندما شعر باقتراب الموت

سروال أبيض ليس به أي مميزات، سوى أن أسطورة الملاكمة الأمريكي الشهير محمد علي كلاي، ارتداه خلال نزال مع منافسه جو فريزر، مما جعل سعره الآن يبلغ 6 ملايين دولار، بعد عرضه في مزاد علني، بحسب ما جاء في موقع «سكاي نيوز عربية».

دار مزاد «سوذبي» تحدثت عن السروال القصير الذي ارتداه محمد علي، خلال نزال جو فريزر عام 1975، والذي حدث في دولة الفلبين وربحه «كلاي»، وأكدت الدار أنه سيطرح في المزاد يوم 12 أبريل المقبل,

وأضافت أن تلك المرة ليست الأولى التي يباع فيها السروال، ففي عام 1988 وبعد استخراجه من خزنة «بونديني»، مساعد محمد علي، تم بيعه مقابل ألف دولار في سوق المزادات، ولم تكن تلك هي المرة الأولى والأخيرة، فقد مكث السروال في سوق المزادات حتى تم بيعه عام 2012 مقابل 150 ألف دولار.

محمد علي يشعر بالموت

الجدير بالذكر أن المباراة التي أقيمت بين محمد علي وجو فريزر في الفلبين، كانت في درجات حرارة عالية وقت الظهر، وشهدت نزالاً قويًا في اللقاء الثالث بينهما، ونجح محمد علي بالفوز والاحتفاظ الوزن الثقيل، وبعد انتهاء النزال الأصعب في تاريخ الملاكم الأمريكي، تحدث عن تلك المباراة ووصفها بأنها أكثر نزال شعر فيه أنه كان قريبًا من الموت لشدة المنافسة.

وفاة محمد علي بالشلل الرعاش

يذكر أن الملاكم محمد علي كلاي، ولد‏ يوم 17 يناير 1942 في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، وعاش حياته في لعب الملاكمة حتى رحل يوم 3 يونيو 2016 عن عمر يناهز 74 سنة، إثر معاناته مع مرض شلل الرعاش.