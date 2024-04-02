ملخص الحلقة 7 مسلسل بقينا اتنين.. أدهم يترك البيت بسبب لعبة الملاكمة

عاد أدهم (شريف منير) من عند الطبيب النفسي، بعد الصدمة الكبيرة التي تعرض لها؛ إذ تفاجأ أن مروان ابنه يلعب ملاكمة، بعد مرور السنين التي ظن خلالها أنه يلعب كرة القدم، وذلك خلال عرض مشاهد مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7.

ملخص الحلقة 7 مسلسل بقينا اتنين

وعندما رجع أدهم إلى منزله، جاءت إليه ياسمين (رانيا يوسف) تطلب منه الاعتذار من الكذبة الطويلة طوال السنوات الماضية، وطلبت أن تفهمه الأمر برمته، لكنه أوقفها عن الحديث، وعاتبها عتابا شديدا، موبخا إياها على ما فعلته وتسببت فيه من تربية الأبناء على الكذب، وإخفاء الحقيقة عن والدهم.

أدهم يترك البيت

وبعد أن انتهى العراك بين أدهم وياسمين خلال الحلقة 7، قرر أن يترك لها البيت، ويدع لها أبنائها الذين تربوا بما أرادته هي، وعندما جمع متاعه وخرج، اعترضه ابنه مروان، فاعتذر له وطلب منه ألا يترك البيت، وأصر الابن على والده أن يبقى بجانبه لأنه في حاجة ماسة له، وأنه مستعد لترك لعبة الملاكمة ويستبدلها بلعبة كرة القدم، مقابل أن يبقى بجانبه، لكن ما كان من الأب إلا الرفض محتجا أن الوقت قد تأخر على هذا الأمر، وأنه كان من الأجدر به أن يخبره بالحقيقة من قبل.