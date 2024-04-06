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دراما المتحدة

وفاة والدة الفنانتين ساندي وإيناس علي.. وصلاة الجنازة في الشيخ زايد اليوم

كتب:

نورهان نصرالله
01:37 ص | السبت 06 أبريل 2024
إيناس وساندي علي برفقة والدتهما

إيناس وساندي علي برفقة والدتهما

أعلنت الفنانة التونسية ساندي علي وفاة والدتها، وذلك عبر تدوينة على خاصية «ستوري» عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، قائلة: «توفت إلى رحمة الله أمي الحبيبة»، وهي أيضًا والدة شقيقتها الفنانة إيناس علي.

وكشفت الفنانة ساندي علي موعد وتفاصيل صلاة الجنازة على والدتها قائلة: «ستقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر، بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد، إن لله وإنا إليه راجعون»، ومن المقرر أن يتم نقل الجثمان إلى تونس حيث سيتم الدفن في مقابر العائلة.

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