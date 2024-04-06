موعد ومكان تشييع جنازة أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق

كشف اللواء يسري الشيخ، مدير مكتب أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، موعد ومكان تشييع جنازة الراحل، الذي توفي منذ قليل.

موعد ومكان تشييع جنازة أحمد فتي سرور

أوضح «الشيخ» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن جنازة أحمد فتحي سرور تشيع بعد صلاة ظهر اليوم، في مسجد الشربتلي بمنطقة القاهرة الجديدة، وبعدها تكون الدفنة في مدافن العائلة، بنفس المنطقة.

وفاة أحمد فتحي سرور

وتوفي منذ قليل، الدكتور أحمد فتحي سرور، أستاذ القانون ورئيس مجلس الشعب الأسبق، وتداول رواد مواقع التواصل خبر الوفاة، مع مشاركة بعض عبارات النعي المختلفة من قبل المحبين، والتمنيات للأسرة بالصبر والسلوان.

وكانت الحالة الصحية لرئيس مجلس الشعب الأسبق مستقرة في الفترة، وكان يخضع لبعض التحاليل والفحوصات الطبية، عندما يتعرض للإجهاد الشديد.

والجدير بالذكر أن أحمد فتحي سرور، قد تولى رئاسة مجلس الشعب لمدة 21 عامًا،