أحمد فتحي سرور يشارك في صلاة الجنازة على نقيب المحامين

شيع العشرات منذ قليل، جثمان الراحل رجائي عطية، نقيب عام المحامين، عصر اليوم الذي وافته المنية، أثناء تواجده بالمحكمة لحضور محاكمة عدد من المحامين في قضية إهانة القضاة، وحضر صلاة الجنازة حشد كبير من أعضاء النقابة العامة للمحامين، وعدد كبير من زملاء المهنة، والذين حرصوا على التواجد بصحبة النقيب العام في آخر لحظاته.

أحمد فتحي سرور يشارك في جنازة رجائي عطية

وشارك في الجنازة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والذي قدم واجب العزاء للحاضرين وللأسرة، وكان من ضمن الحاضرين في صلاة الجنازة، أبو بكر الضو أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين وظهرت عليه علامات الحزن وكان في مقدمة مستقبلي عزاء النقيب الراحل.