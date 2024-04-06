عاجل.. شقيق حسين الشحات يكشف آخر تطورات إصابته القوية

كشف محمد الشحات أخر تطورات حالة شقيقه حسين نجم النادي الأهلي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا.

شقيق حسين الشحات يكشف أخر تطورات حالته الصحية وقال محمد الشحات في تصريحات تليفزيونية: «حسين الشحات تعرض للإغماء بعد سقوطة على أرضية الملعب مباشرة».

وتابع: «في الساعات القادمة سيتم وضع اللاعب تحت الملاحظة في المستشفى لمدة 24 ساعة بسبب مشكلة في الوعي».

وكان الشحات قد تعرض لسقوط مرعب، عقب اصطدامه بلاعب سيمبا التنزاني، في نهاية مباراة الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

وكان الجهاز الطبي للنادي الأهلي، قد قرر نقل اللاعب للمستشفى، من أجل الاطمئنان على صحته بشكل أكبر، خاصة أن اللاعب لم يكن في اتزانه الطبيعي، عقب سقوطه المٌرعب.