بعد إصابة حسين الشحات.. علامات تدل على الارتجاج في المخ

حالة من القلق والتوتر سيطرت على محبي لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، بعد سقوط على أرضية المعلب خلال مواجهة سيمبا التنزاني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ما أدى إلى إصابة بارتجاج في المخ، ونقل إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، للتأكد من حجم الإصابة.

ونتيجة لذلك، نستعرض في هذا التقرير الأعراض التي تدل على الإصابة بارتجاج المخ وطرق التعامل معه.

وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى عباس استشاري مخ وأعصاب، في تصريح لـ«الوطن»، إن الارتجاج في المخ، لا تكون إصابته خطيرة، إلا في حالة تحوله إلى نزيف، مشيرًا إلى أن الإصابة به تحدث نتيجة الإصابة في المخ، ويتم علاجه بسهولة.

أعراض الإصابة بارتجاج المخ

وهناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بارتجاج في المخ، وفقًا لما ذكره موقع «مايو كلينك»، والتي جاءت منها:

- الدوخة أو عدم التوازن

- الغثيان أو القيء

- فقدان الذاكرة

- رنين الأذنين

- صعوبة في التركيز

- حساسية للضوء

- فقدان الشم أو الذوق

- صعوبة في النوم

- الارتباك

- صداع الرأس

- اضطرابات الرؤية

علامات ارتجاج المخ

وعلى الجانب الأخر، أشار الدكتور عبدالله يوسف، طبيب رعاية مركزة ومدرب في الكلية المصرية لأطباء الرعاية الحرجة خلال لقائه في برنامج «السفيرة عزيزة» الذي يعرض على شاشة «دي إم سي» إلى أن هناك 3 علامات للخطورة بعد إصابة شخص في رأسه، تتمثل في فقدان الوعي بعد «الخبطة»، أو حدوث قيء، وكذلك حدوث تشنجات، فهذه الأعراض تدل على الإصابة بارتجاج في المخ، ولابد على الشخص التوجه إلى الطبيب على الفور من أجل الاطمئنان على صحته.

وأضاف أن هناك بعض الأجزاء في جسم الإنسان، قد تتجدد حتى وإن حدث لها إصابة، بينما بعض الأجزاء من الجسم لا تتجدد، فالجهاز العصبي المركزي مثل المخ والنخاع الشوكي لا يتجدد عند إصابته.