ليست مجرد دردشة.. احذر تطبيقات منتشرة قد تسلبك بياناتك بالكامل

مع ازدياد شعبية روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يزداد الخطر من اختراق بيانات المستخدمين، فبينما توفر هذه الروبوتات تجارب تفاعلية وسهلة الاستخدام، وصل بعضها إلى تقديم استشارات طبية، قد تُستخدم أيضًا كأداة لسرقة المعلومات الشخصية.

كيف يمكن لروبوتات الدردشة اختراق بياناتك؟

قد تُستخدم روبوتات الدردشة لجمع معلومات شخصية حساسة، مثل كلمات المرور أو أرقام بطاقات الائتمان، من خلال خداع المستخدمين للاعتقاد بأنهم يتفاعلون مع خدمة شرعية، لذلك يجب توخي الحذر وعدم النقر على أي روابط، أو التفاعل بمنح الروبوت أي بيانات شخصية من شأنها أن تضع الشخص في مأزق، وتسلبه جميع بياناته وخصوصيته أو حتى أمواله، بحسب صحيفة «economictimes».

كيف تحمي نفسك من مخاطر روبوتات الدردشة؟

حذرت الصحيفة من الروبوتات المجهولة، وذلك من خلال تفادي التفاعل مع أي روبوت دردشة مجهولة المصدر، إلى جانب عدم مشاركة معلومات شخصية حساسة مهما كانت درجة الثقة في تطبيق الدردشة الآلي.

من الضروري التحقق من الروابط والملفات قبل تنزيلها، وذلك من خلال التأكد من أن الروابط والملفات التي يرسلها المستخدم إلى روبوتات الدردشة آمنة قبل تنزيلها، باستخدام برامج مكافحة الفيروسات، والكشف عن الملفات الضارة وغير الآمنة.

أشارت الصحيفة التقنية، إلى أهمية استخدم كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها لكل حساب، إلى جانب ضرورة تفعيل المصادقة الثنائية على جميع حساباتك، وأن يكون المستخدم على دراية بأحدث أساليب الاحتيال والتصيد.

يمكن لعصابات الإنترنت الآن بسرعة وسهولة، صياغة إغراءات التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي، التي تكون أكثر إقناعًا باستخدام روبوتات الدردشة الذكاء الاصطناعي مثل «ChatGPT» و«open ai» و«bard»، مما يجعل من الصعب معرفة ما هو مشروع وما هو تهديد، حسب الصحيفة.