حرب الشركات على الذكاء الاصطناعي.. فيسبوك تحذف محتواه وجوجل تواجهه

الذكاء الاصطناعي اخترق مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح لديه قدرة هائلة على تغيير الأصوات، فمن الممكن أن تسمع أغنية بصوت مطرب لم يغنها أبدًا، مثل سماع أغنية جديدة من ألحان عمرو مصطفى بصوت أم كلثوم.

شركة ميتا المسيطرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال امتلاكها لفيسبوك وواتساب وإنستجرام وثريدز، قررت تصنيف الأصوات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، بداية من شهر مايو المقبل.

مونيكا بيكرت نائبة الرئيس المسئولة عن سياسات المحتوى في شركة ميتا، قالت أن الشركة تخطط لتصنيف المحتوى وضع علامة باسم «Made with AI»، أي أنها تشير إلى صنع محتوى معين بالذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن تلك العلامة ستكون موضوعة على الصور والفيديوهات التي تم انشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، من أجل تطبيق الشفافية للمحتوى المنشور عبر منصات ميتا المختلفة.

حذف المحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي

تحذف شركة ميتا في الوقت الحالي المحتوى المصنوع باستخدام الذكاء الاصطناعي باعتباره مزيفا، لكن مع وضع خاصية تصنيف المحتوى، ستقوم بحذف المحتوى المخالف فقط، سواء صنع من الإنسان أو بالذكاء الاصطناعي، بحسب موقع العربية.

شركات أخرى تحارب الذكاء الاصطناعي

تلك الإجراءات التي تنوي فيسبوك تقديمها، تحاول شركات أخرى مثل مايكروسوف وجوجل تطبيقها في الأيام المقبلة، حيث يريان مخاطر عدة للذكاء الاصطناعي، مثل زرع الفوضى وتزوير الحقائق، فضلاً عن المحتوى المسيء الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي، مثل تركيب الصور ومقاطع الفيديو المنافية للآداب والأخلاقيات العامة.