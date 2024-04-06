وزير العدل ناعيا فتحي سرور: فقدنا كبير العلماء والرمز الرفيع في المحاماة

نعى المستشار عمر مروان وزير العدل، الدكتور أحمد فتحي سرور، قائلا: «فقد المجتمع القانوني المصري والعربي والدولي في الليلة المباركة، أستاذ الأساتذة ومعلم الأجيال، وكبير العلماء والرمز الرفيع في المحاماة، الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور بعد حياة حافلة بالعلم والعطاء، تقلد فيها أرفع المناصب الوزارية والبرلمانية، ونهل من علمه ملايين الدارسين والباحثين والعاملين في مجال القانون بصفة عامة وفي القضاء بصفة خاصة».

وتقدم وزير العدل وجموع القضاة لأسرة الفقيد بالعزاء، داعين الله أن يتغمده برحمته.