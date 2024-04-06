شقيقة محتجز إسرائيلي بعد مقتله في غزة: قيادتنا السياسية جبانة

ذكرت شقيقة المحتجز الإسرائيلي إلعاد كاتسير الذي أعلن الجيش مقتله بغزة، أنه كان من الممكن إنقاذه لو تم إبرام صفقة في الوقت المناسب، بحسب موقع «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلي.

منع التواصل مع حماس

وأضافت شقيقة إلعاد كاتسير، أن القيادة الإسرائيلية «جبانة» وتمنع التوصل إلى صفقة تبادل (مع حماس) لاعتبارات سياسية من أجل استمرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الحكم لأطول فترة ممكنة.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يوم السبت السابع من أكتوبر 2023 بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى؛ ردا على ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وسقط حتى الآن أكثر من 33 ألف شهيد فلسطيني أغلبهم من الأطفال والسيدات.