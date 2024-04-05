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دراما المتحدة

مسؤولون: بايدن يبحث خيارات الرد على أي تحركات إيرانية محتملة داخل إسرائيل

كتب:

منتصر سليمان
11:49 م | الجمعة 05 أبريل 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة بايدن قلقة من خطط إيرانية لضرب أهداف داخل إسرائيل، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وقال المسؤولون الأمريكيون، في تصريحاتهم، إن أي رد إيراني داخل إسرائيل، سيستهدف مواقع عسكرية أو استخباراتية، لن يمر بسهولة، مؤكدين أن إدارة بايدن بدأت بحث خيارات الرد على أي تحركات إيرانية محتملة. 

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