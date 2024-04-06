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دراما المتحدة

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات على شمال غزة

كتب:

محمد مجدي
05:09 م | السبت 06 أبريل 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية  لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واصلت طائرات النقل العسكرية المصرية من طراز (سي 130 – كاسا) تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على مدار يومي الخامس والسادس من شهر أبريل الجاري لإنزال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير جانب من الاحتياجات الأساسية اللازمة في ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيين جراء استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة .

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.