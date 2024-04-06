مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات على شمال غزة

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واصلت طائرات النقل العسكرية المصرية من طراز (سي 130 – كاسا) تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على مدار يومي الخامس والسادس من شهر أبريل الجاري لإنزال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير جانب من الاحتياجات الأساسية اللازمة في ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيين جراء استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة .