مجلس الأمن القومي الأمريكي يطالب إسرائيل بزيادة تدفق المساعدات إلى غزة فورا

شدد مجلس الأمن القومي الأمريكي على إسرائيل التنفيذ الفوري والسريع للخطوات التي أعلنتها بشأن زيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته قناة القاهرة الإخبارية.

أكد مجلس الأمن القومي الأمريكي ضرورة التزام دولة الاحتلال بفتح ميناء أشدود لإيصال المساعدات المباشرة إلى غزة وفتح معبر إيريز لوصول المساعدات إلى الشمال.

وعبر المجلس عن استعداده للتنسيق مع مصر والأردن والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات إلى قطاع غزة.