بـ3 ملاعق زيت بس.. طريقة عمل الكبسة بالفراخ للشيف نجلاء الشرشابي

لطالما تشتهر الكبسة بمكون مهم مثل اللحمة وعدم قدرة الكثير من الناس على شرائها يتحول اهتمام ربات البيوت لمعرفة طرق أخرى؛ مثل طريقة عمل الكبسة بالفراخ أو الدجاج التي قدمتها الشيف نجلاء الشرشابي، ونستعرض في السطور التالية مقادير بسيطة لعمل الكبسة بالفراخ ويكون الطعم أصلي مثل المطاعم كما أنها لا تستغرق وقت طويل، لذلك تعرف طريقة عمل الكبسة بالفراخ بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل الكبسة بالفراخ

مقادير كبسة بالفراخ تكون كالتالي:

3 أكواب أرز بسمتى

3 ملاعق زيت

2 عود قرفة

3 حبات كبيرة بصل شرائح

حبة ليمون مجفف

3 ملاعق صغيرة ملح

دجاجة مقطعة

كوب مفروم طماطم

6 حبهان

ملعقة بهار كبسة

فلفل أسود

3 قرنفل

طريقة تحضير كبسة بالفراخ:

وفي طريقة عمل الكبسة بالفراخ؛ تنصح الشيف نجلاء الشرشابي بوضع حلة على النار وفيها السمن والبصل الشرائح حتى يصبح ذهبيا.

وفي طريقة عمل الكبسة اخرجى البصل بعد أن يصبح ذهبيًَا ثم اضيفى الدجاج وحمريه حتى يصبح ذهبيا.

اضيفى نصف البصل المحمر مع الطماطم و4 أكواب ماء والحبهان والقرفة والقرنفل والليمون.

اترك المقادير السابقة حتى ينضج الدجاج ثم اضيفى بهار الكبسة ويترك ليغلى قليلا.

اخيرا ضيفي الأرز وقلبي بهدوء ثم يتم تهدئة النار حتى ينضج الأرز ثم يقدم ويزين بباقى البصل وضعي الدجاج فوقة.

كبسة الفراخ بالخضار

دجاج مقطع.

3 أكواب من الأرز البسمتي بعد غسله ونقعه في الماء المغلي.

بصلتان مفرومتان.

7 فصوص ثوم مفرومة.

1/2 ملعقة كبيرة كمون.

ملعقة كركم صغيرة.

ملعقة كاري صغيرة.

3 حبات طماطم مفرومة بشكل ناعم.

3 ملاعق من معجون الطماطم.

ملعقة من بهارات الكبسة الصغيرة.

فلفل وملح.

قرفة.

حبتان من الجزر.

فلفل أخضر.

ملعقتان زيت

رشة من الهيل.

1/2 كوب من البازلاء.

ملعقة زيت كبيرة.

طريقة عمل كبسة الفراخ بالخضار

لعمل كبسة الفراخ بالخضار؛ ضعي في المقلاة القليل من الزيت وخذي نصف كمية البصل المفروم وقلبيه حتى يبدأ بالذبول ثم ضيفي الدجاج مع تقليبه ليصبح ذهبي اللون.

ضيفي كوبان ماء ثم ضيفي الطماطم المفرومة ونضيف معجون الطماطم والبهارات والملح والفلفل.

غطي الدجاج واتركيه لينضج.

حضري قدر كبير وضعي فيه القليل من الزيت ثم ضيفي البصل المفروم المتبقي وضيفي الثوم وقلبي الخليط.

ضيفي الخضروات مع إضافة القليل من الملح والفلفل وبعدها ضيفي كوب من المرقة ونتركه على نار متوسطة مدة 10دقائق لتنضج الخضار.