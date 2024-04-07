يحرص الكثير من أهالي محافظة كفر الشيخ على معرفة مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الأحد 7-4-2024، الموافق الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية، خاصةً معرفة موعد أذان الفجر للصوم، بالإضافة إلى موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في الموعد الصحيح.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم

تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في كفر الشيخ الأحد 7-4-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الأحد 7-4-2024

وتبدأ مواقيت الصلاة بصلاة الفجر ثم صلاة الظهر ثم صلاة العصر ثم صلاة المغرب ثم صلاة العشاء ثم يعقب ذلك صلاة التراويح في الليلة التاسعة والعشرين من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الأحد 7-4-2024

ويحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الأحد 7-4-2024، في الساعة 4:07 صباحًا ومعه بداية صوم اليوم الثامن والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الأحد 7-4-2024

ويحين موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الأحد 7-4-2024، في الساعة 11:58 مساءً.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الأحد 7-4-2024

ويحين موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الأحد 7-4-2024، في الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأحد 7-4-2024

ويحين موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأحد 7-4-2024، في الساعة 6:20 مساءً.

موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الأحد 7-4-2024

ويحين موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الأحد 7-4-2024، في الساعة 7:40 مساءً.

عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم الأحد 7-4-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ في اليوم الثامن والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و33 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.