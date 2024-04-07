تفاصيل مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق نار على حافلة شرق قلقيلية

زعم جيش الاحتلال الإسرئيلي صباح اليوم، إصابة شخصين في عملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب قرية «النبي إلياس» شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية بينها إذاعة جيش الاحتلال، وصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» تفاصيل إطلاق النار، موضحة أنّ العملية وقعت قرب «بلدة عزون» في قلقيلية، وأضافت وسائل الإعلام والجيش، أنّ جريحين بينهما إصابة خطيرة سقطا في هجوم إطلاق نار على حافلة.

«نجمة داود» تزعم إصابة فتاة بجروح خطيرة

من جانبه، زعم الإسعاف الإسرائيلي «نجمة داود الحمراء»، إصابة مستوطنين في إطلاق نار استهدف حافلة شمالي الضفة الغربية، مشيرا إلى إصابة فتاة «19 عاما» بجروح خطيرة، ورجل في الخمسينيات من عمره.

من جانبها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ قوات راجلة ومسيرات تبحث عن منفذ العملية، وجيش الاحتلال فرض طوقا أمنيا على قرية «النبي إلياس»، وأغلق شارع 55 في الاتجاهين.

الهجوم يشبه عملية إطلاق النار في غور الأردن

بدورها، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أنّ الهجوم يشبه عملية إطلاق النار في غور الأردن في مارس الماضي، الذي أدى إلى إصابة 3 أشخاص.

وفي 28 مارس الماضي، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، وقوع إطلاق نار على حافلة وسيارة على شارع 90 قرب العوجا في منطقة الأغوار، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص.