جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 40 فلسطينيا من الضفة الغربية خلال 24 ساعة

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 40 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية خلال 24 ساعة.

ارتقاء شهيد

وأضافت المراسلة، خلال رسالة على الهواء، أنه سقط شهيد في الضفة الغربية ليصل العدد إلى 480 شهيدا أو أكثر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واقتحمت القوات في ساعات متأخرة من الليلة الماضية بلدة يعبد وعاثت خرابا وفسادا في بيوت المواطنين وكانت هناك محاصرة في منزل الشهيد المشتبك معهم لعدة ساعات ولكنه ارتقى شهيدا هذا الصباح.

تنفيذ اقتحامات متتالية في نابلس ورام الله

وتابعت أنَّه جرى تنفيذ اقتحامات متتالية في نابلس ورام الله، وتعرض شاب للإصابة وكذلك شهدت بلدة عزونة اشتباكات كبيرة جدا بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين.