دعاء كسوف الشمس.. أعوذ بك من شر ما سألك منه النبي (فيديو)

دعاء كسوف الشمس يشغل بال كثير من الناس، خاصة مع تبقي ساعات قليلة تفصلنا عن الكسوف الكلي، التي سوف تشهده عدد من الدول ليس بينهم مصر أو المنطقة العربية، وفقًا لما نشره معهد البحوث الفلكية، إذ يمكن رؤية الكسوف الكلي للشمس من المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية بصورة كلية، بينما يمكن رؤيته بصورة جزئية في غرب أوروبا وأمريكا الشمالية وشمال أمريكا الجنوبية والمحيط الباسفيكي المحيط الأطلنطي والقارة القطبية الشمالية.

دعاء كسوف الشمس

وأوضحت الإفتاء في دعاء كسوف الشمس، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال عن كسوف الشمس وخسوف القمر إنهما من آيات الله، فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنَّ الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا، وعن أبي مسعود رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحدٍ من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلُّوا.

وحول دعاء كسوف الشمس أوضح العلماء أنه لا يوجد دعاء محدد عند رؤية الكسوف، ولكن يمكن استعمال دعاء «اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَ الشَّمْسَ وَخَلَقْتَ الْقَمَرَ وَخَلَقْتَ النُّجُومَ وَخَسَفْتَ بِهِنَّ، جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، فَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ».

أدعية مستحبة عند كسوف الشمس

ومن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في دعاء كسوف الشمس:

- اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا.

- اللهم اهدنا فيمن هديت وعافِنا فيمن عافيت وتولَّنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك فلولا أنت ما تبنا إليك.

- الحمد لله حمدا دائما طاهرا طيبا مباركا فيه، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة كافة، اللهم إنا نستغفركَ ونتوب إليك.

- اللهم اكفنا هم الدنيا والآخرة، اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اغفر لنا ذنوبنا، وأذهب غيظ قلوبنا، وأجرنا من مضلات الفتن ما أحييتنا.