دعاء كسوف الشمس.. «اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك»

حدث فلكي مميز يشهده العالم غذ الثلاثاء وهو حدوث كسوفًا جزئيًا للشمس بداية من العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريبًا والذي سيستمر حتى الساعة الثالثة و4 دقائق عصرًا، وهو كسوف شبه ظلي والذي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ، ولأن الظواهر الفلكية هي مجال اهتمام الكثير من المصريين، أعلن معهد الفلك استعداده لرصد ظاهرة كسوف الشمس ونتيجة لذلك في هذا التقرير دعاء كسوف الشمس والذي يستحب ترديدها.

دار الإفتاء توضح دعاء كسوف الشمس

وشرحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، عن ما يستحب فعله عند كسوف الشمس وفقا للسنة النبوية، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا»، وفي قول آخر: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله، وكبروا، وصلوا، وتصدقوا»، ويستحب وقت كسوف الشمس أن يدعوا الناس دعاء كسوف الشمس كي يزيل الله هذا البلاء حيث من الأدعية المستحبة والتي يفضل ترديدها:

- «اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك»

- «اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك، فلولا أنت ما تبنا إليك».

صلاة كسوف الشمس

صلاة كسوف الشمس عبارة عن ركعتين؛ في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان: « يكبر المرء تكبيرة الإحرام، ويستفتح بدعاء الاستفتاح، ويستعيذ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ، ثم يقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول، ثم يركع ركوعا طويلا فيسبح الله تعالى قدر مائة.

ويرفع من ركوعه فيقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة وآل عمران أو قدرها في الطول مما تيسر، ثم يركع مرة ثانية ويطيل الركوع بقدر ثلثي ركوعه الأول، ثم يرفع من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ويقف وقوفا طويلا ثم يسجد سجدتين طويلتين، ويطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيفعل مثل الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، ولكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم»