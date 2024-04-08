مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024
كتب:
مصطفى عنز
12:00 ص | الإثنين 08 أبريل 2024
رمضان 2024
يحرص الكثير من أهالي محافظة كفر الشيخ على معرفة مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024، الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية، وخاصةً معرفة موعد أذان الفجر للصوم، بالإضافة إلى موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في الموعد الصحيح.
مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم
تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في كفر الشيخ الاثنين 8-4-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.
مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024
وتبدأ مواقيت الصلاة بصلاة الفجر ثم صلاة الظهر ثم صلاة العصر ثم صلاة المغرب ثم صلاة العشاء ثم يعقب ذلك صلاة التراويح في الليلة الثلاثين والأخيرة من ليالي شهر رمضان المبارك.
موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024
يحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024، في الساعة 4:06 صباحًا ومعه بداية صوم اليوم التاسع والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك.
موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024
ويحين موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024، في الساعة 11:58 مساءً.
موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024
ويحين موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024، في الساعة 3:32 مساءً.
موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024
ويحين موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024، في الساعة 6:20 مساءً.
موعد أذان العشاء في فرا الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024
يحين موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024، في الساعة 7:41 مساءً.
عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024
يبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ في اليوم التاسع والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و34 دقيقة.