يحرص الكثير من أهالي محافظة كفر الشيخ على معرفة مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024، الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية، وخاصةً معرفة موعد أذان الفجر للصوم، بالإضافة إلى موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في الموعد الصحيح.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم

تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في كفر الشيخ الاثنين 8-4-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024

وتبدأ مواقيت الصلاة بصلاة الفجر ثم صلاة الظهر ثم صلاة العصر ثم صلاة المغرب ثم صلاة العشاء ثم يعقب ذلك صلاة التراويح في الليلة الثلاثين والأخيرة من ليالي شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024

يحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024، في الساعة 4:06 صباحًا ومعه بداية صوم اليوم التاسع والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024

ويحين موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024، في الساعة 11:58 مساءً.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024

ويحين موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024، في الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024

ويحين موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024، في الساعة 6:20 مساءً.

موعد أذان العشاء في فرا الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024

يحين موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024، في الساعة 7:41 مساءً.

عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024

يبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ في اليوم التاسع والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و34 دقيقة.