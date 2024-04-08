موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024 وعدد ساعات الصيام

يترقب المسلمون موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024، إيذاناً بتناول الإفطار التاسع والعشرين في شهر رمضان المبارك، والذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة و34 دقيقة.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024

ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإنّ موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الاثنين 8-4-2024، في اليوم التاسع والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، سيكون الساعة 06:20 مساءً، وعدد ساعات الصيام يصل إلى 14 ساعة و34 دقيقة، وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1445هـ.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الخميس في مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وفق إمساكية رمضان 2024 كالتالي:

السحور: 1:46 صباحاً.

إمساك: 3:46 صباحاً.

الفجر: 04:06 صباحاً.

الشروق: 5:36 صباحاً.

الظهر: 11:58 مساءً.

العصر: 3:32 مساءً.

المغرب: 6:20 مساءً.

العشاء 7:41 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في كفر الشيخ الاثنين 8-4-2024

ومن المقرر أنّ يبدأ الإفطار اليوم مع أذان المغرب مباشرةً والذي يؤذن له في تمام الساعة 6:20 مساءً، حسب التوقيت المحلي لمدينة كفر الشيخ، ليستعد بعدها أهالي كفر الشيخ لأداء صلاة التراويح في الليلة الثلاثين والأخيرة من ليالي شهر رمضان المبارك.