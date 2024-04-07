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«القاهرة الإخبارية»: هناك إعلان إسرائيلي رسمي بسحب القوات العاملة بريا في غزة

كتب:

يارا أشرف
03:12 م | الأحد 07 أبريل 2024
دانا أبو شمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»

دانا أبو شمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»

علقت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، على خبر انسحاب الفرقة 98 الإسرائيلية من خان يونس جنوب غزة، وإعلان إسرائيل أنه لا وجود للقوات في شمال القطاع أو جنوبه.

وقالت في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي رعد عبدالمجيد: «بالفعل، كان هناك إعلانا إسرائيليا رسميا بسحب القوات العاملة بريا في قطاع غزة، وهذه آخر الفرق التي كانت تعمل تحديدا في خان يونس، وهي الفرقة 98، إذ نفذت على مدار 4 أشهر عمليات عسكرية برية متواصلة في منطقة خان يونس».

سحب القوات البرية

وواصلت: «الجيش الإسرائيلي أعلن سحب القوات البرية والإبقاء على العمليات الجوية والقصف المدفعي والغارات الجوية، أما بريا فلن يكون هناك اشتباكات حسبما فُهم من الإعلان الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأبقت إسرائيل لواء ناحال أحد ألوية المشاة في جيش الاحتلال لضمان عدم عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله».

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