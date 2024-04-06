«لطمة على وجه الاحتلال».. الفصائل الفلسطينية تكشف عن خسائر إسرائيل في خان يونس

أعلنت الفصائل الفلسطينية اليوم السبت، تمكن قواتها في خان يونس من تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة، ومقتل، وإصابة العشرات من الجنود الإسرائيليين، وذلك بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال تمكنه من استعادة جثمان المحتجز، إلعاد كاتسير.

خسائر فادحة لجيش الاحتلال في خان يونس

وأعلنت الفصائل عن تمكن مقاتليها من استهداف دبابة إسرائيلي لجيش الاحتلال بقذيفة الياسين 105 ووقوع أفرادها بين قتيل، وجريح.

وكشفت الفصائل عن مقتل 5 جنود إسرائيليين وذلك بعد خوض مقاتليها اشتباكات مباشرة مع قوة راجلة في منطقة حي الأمل غرب مدينة خان يونس، وإصابة عدد آخر من أفراد القوة فيما تم تدمير ناقلة جند في المدينة.

عشرات القتلى والمصابين في منطقة الزنة في خان يونس

وإضافة إلى الخسائر التي لحقت بجيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس، جاءت الحصيلة الأكبر في منطقة الزنة شرق المدينة حيث أعلنت الفصائل عن قتل 6 جنود إسرائيليين، وإصابة آخرين وذلك بعد وقوعهم في كمين، وتفجير حقل ألغام معد مسبقا بالقوة الإسرائيلية، فيما تم استهداف 3 دبابات من نوع ميركافا في نفس المنطقة.

وفي نفس المنطقة أعلنت الفصائل أن مقاتليها نصبوا كمينا لقوات آخرين حاولت نجدة جنود الاحتلال في منطقة الزنة، وتم استهداف منزل تحصنوا به بعبوة مضادة للأفراد، ومقتل 3 وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين المتحصنين في المنزل لترتفع حصيلة القتلى في صفوف الاحتلال في منطقة الزنة فقط إلى تسع قتلي، وعشرات المصابين

ويلاقي جيش الاحتلال الإسرائيلي مقاومة شرسة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة على الرغم من إعلان إذاعة جيش الاحتلال في فبراير الماضي عن اقتراب انتهاء العملية البرية في المدينة بعد من تمكنه من تدمير معظم أهداف الفصائل الفلسطينية.