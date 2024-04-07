مقتل شرطي في هجوم بضواحي موسكو كتب: منى صلاح 06:09 م | الأحد 07 أبريل 2024 مقتل شرطي روسي أفاد نبأ عاجل عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ شرطي لقي مصرعه في هجوم بضواحي العاصمة الروسية «موسكو». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: 37 من ضحايا الهجوم على قاعة «كروكوس» يخضعون للعلاج بمستشفيات موسكو موسكو: فرض عقوبات كورية على سفينتين روسيتين تحرك غير ودي بوتين: يجب التعامل مع هجوم موسكو بجدية لمنع وقوع هجمات مماثلة ماذا تريد موسكو من إجراء مناورات عسكرية في البحر الأحمر؟ الأمن الروسي يعتقل شخصا بتهمة التخطيط لتخريب خط سكة حديد غربي موسكو موسكو روسيا مقتل شرطي مقتل شرطي روسي بقلم منى صلاح