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دراما المتحدة

مقتل شرطي في هجوم بضواحي موسكو

كتب:

منى صلاح
06:09 م | الأحد 07 أبريل 2024
مقتل شرطي روسي

مقتل شرطي روسي

أفاد نبأ عاجل عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ شرطي لقي مصرعه في هجوم بضواحي العاصمة الروسية «موسكو».

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بقلم منى صلاح