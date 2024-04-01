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دراما المتحدة

ماذا تريد موسكو من إجراء مناورات عسكرية في البحر الأحمر؟

كتب:

محمد عزالدين
08:56 م | الإثنين 01 أبريل 2024
البحر الأحمر

البحر الأحمر

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا، بعنوان: «ماذا تريد موسكو من إجراء مناورات عسكرية في البحر الأحمر؟».

تساءل التقرير: «ماذا تريد موسكو من إجراء مناورات عسكرية في البحر الأحمر؟ في ذروة التوترات التي تسيطر على منطقة البحر الأحمر في أعقاب التصعيد المتبادل مع جماعة الحوثي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، جراء شن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، منذ ما يقرب من 6 أشهر».

وتابع التقرير: «تجري روسيا مناورات مع القوات البحرية الأريترية في مداخل هذا الممر المائي، عبر إرسال سفينة عسكرية للمشاركة في مناورات مع إريتريا لأول مرة منذ نحو 30 عاما».

وواصل التقرير: «المناورات جاءت بعد نحو أسبوعين من اختتام البحرية الروسية مناورات أخرى مع الجانبين الصيني والإيراني في خليج عمان، في توقيت تشهد فيه منطقة البحر الأحمر حراكا عسكريا غير مسبوق من جانب قوى دولية كونها من أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم».

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بقلم محمد عزالدين