آخر موعد لتلقي ترشيحات مسابقة العامل المثالي

أعلنت الهيئة العامة للمساحة بدء تلقي ترشيحات مسابقة العامل المثالي، وذلك تحت رعاية المهندس المهندس خالد سيد أمين، رئيس مجلس إدارة الهيئة، على أن ترسل الترشيحات من تاريخ 4 أبريل 2024 حتى 18 أبريل 2024 إلى إدارة العلاقات العامة بديوان عام الهيئة أو عن طريق إرسالها على البريد الإلكتروني mappingsector@esa.gov.eg.

شروط العامة للتقدم للمسابقة

- اختيار الموظف المثالي بكل إدارة من إدارات الهيئة على مستوى الديوان العام والإدارات المركزية والعامة التابعة للديوان، وكذا مديريات المساحة بمختلف محافظات الجمهورية. على أن يكون الترشيح للمجموعة النوعية كلها «تخصيصية - فنية كتابية - مهينة وخدمات معاونة».

- تقوم كل من مديريات المساحة والإدارات المركزية والديوان العام بترشيح من تنطبق عليهم الشروط طبقا للمعايير عاليه ويتم إرسال المرشحين بكل بياناتهم والمستندات المطلوبة إلى الإدارة العامة للعلاقات العامة أو على البريد الإلكتروني المذكور بعاليه.

- يتم تشكيل لجنة مصغرة داخل كل إدارة مركزية تابعة للمناطق والإدارات المركزية والإدارات العامة التابعة للديوان الدراسة الترشيحات الواردة واختيار أفضل الترشيحات ويرسل صورة من تشكيل اللجنة وأفضل الترشيحات إلى الإدارة العامة للعلاقات العامة أو على البريد الإلكتروني بعاليه للعرض على اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الإدارة.

- يرفق بيان حالة وظيفية معتمد مع صورة البطاقة وصورة شخصية وبيان من الجهة المرشح منها بأهم أعماله ولماذا تم اختياره.

شروط خاصة بالمرشح للمسابقة

ألا يكون سبق ترشيحه في أعوام سابقة.

أن يكون المرشح حاصل على تقدير ممتاز «عن ثلاث سنوات الأخيرة».

الترشيحات من مستوى خدمات معونة إلى رئيس قسم.

ألا يكون للمرشح صلة قرابة من الدرجة الأولى القيادات الهيئة.

يرفق إفادة من الإدارة التابع لها المرشح بعدم حصولة على أي جزاءات أو إحالة للمحكمة التأديبية في خلال ثلاث سنوات سابقة.