وزارة الشباب تناقش خطة الإدارات المركزية للعام المالي 2023/2024

عقدت وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، اجتماعاً تنسيقياً، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع السادة المنسقين من الادارات المركزية (خطة - أزمات / أجندة – إنجازات) وذلك لتوضيح آليات العمل خلال العام المالي 2023 / 2024 وفقا لخطة الادارات المركزية.

تطبيق التحول الرقمي في رصد ومتابعة الخطة

يأتي ذلك في ضوء المجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية منذ انتقالها للعاصمة الإدارية في تطبيق التحول الرقمي في رصد ومتابعة الخطة التي تنفذها الإدارات المركزية، وانتهاج أحدث الأساليب العلمية في تنفيذ ذلك.

نموذج إلكتروني لرصد ومتابعة إنجازات الوزارة

خلال الاجتماع تم استعراض نموذج الكتروني لرصد ومتابعة إنجازات الخطة التنفيذية لوزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتورة ياسمين عراقي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، الدكتورة ايمان مجدي مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، جاكلين إلياس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي، محسن محمد مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث.

وزير الرياضة: بدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والمرقمنة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أهمية التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والمرقمنة للمواطنين، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحرص وزارة الشباب والرياضة على تحسين الصورة الذهنية لوزارة الشباب والرياضة من خلال تقديم خدمات متميزة للمواطن المصري، لذا يتطلب الأمر استحداث نماذج عمل رقمية لمتابعة وتقييم كافة الخدمات المقدمة للنشء والشباب من وجهة نظر المستفيدين، بما يضمن الاستدامة في تحسين مستوى جودة الخدمات.

وشدد صبحي علي ضرورة تفعيل منظومة المتابعة والتقييم كأحد أهم مكونات الحوكمة الرشيدة من خلال المراقبة المستمرة والدورية، لتنفيذ مشروعات وبرامج ومبادرات الاستراتيجية المصرية الوطنية للشباب وكذلك الرياضة، لذا يستوجب العمل على استحداث أدوات للرصد والتقييم تساعد على قياس الأثر، بالإضافة إلى قياس أثر الأداء للبرامج والمبادرات وفقا للأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة وفي ضوء برنامج عمل الحكومة ومدي توافقه مع رؤية مصر 2030 ومدي تحقيقه للاستراتيجية الوطنية للنشء والشباب والاستراتيجية الوطنية للرياضة، والمقرر تنفيذها خلال العام المالي 2023/2024 كمبادرات قومية لها اثر إيجابي على النشء والشباب.